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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جنوب لبنان.. صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي

صدى البلد

أفاد إعلام إسرائيلي، بأن صفارات الإنذار تدوي مجددا في الجليل الغربي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

حزب الله يتوعد بالرد بعد قصف إسرائيلي لمركز طبي في جنوب لبنان

إسرائيل: سننسخ حرب غزة في لبنان إذا صعّد حزب الله

 

وفي سياق متصل، أدان حزب الله اللبناني استهداف إسرائيل مركزاً طبياً في بلدة الهبارية جنوب لبنان، الأربعاء، وقال إنه "لن يمر دون رد وعقاب".

 

كان تلفزيون المنار التابع لحزب الله قد أفاد، في وقت سابق، بأن قصفاً إسرائيلياً لمركز للطوارئ في بلدة الهبارية قد أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.

 

ولم يذكر التلفزيون ولا بيان حزب الله عدد الضحايا أو المصابين في القصف الذي ذكر أن طائرات حربية إسرائيلية نفذته، لكنه أشار إلى استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

صفارات إسرائيل لبنان قصف اخبار التوك شو

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