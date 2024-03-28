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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد عادل إمام وكوبرا يتصدران مؤشرات البحث عبر إكس| تفاصيل

كوبرا
كوبرا

تصدر اسم الفنان محمد عادل إمام مؤشرات البحث عبر موقع التغريدات العالمي " أكس " بعد ساعات من طرح أولى حلقات مسلسله عبر قنوات mbc مصر .

فيما تواجد اسم "كوبرا" وهو العمل الذي يخوض من خلاله محمد عادل إمام الماراثون الرمضاني المركز الثاني ضمن قائمة موشرات البحث عبر موقع إكس.

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يُذاع مسلسل “كوبرا”، من بطولة محمد عادل إمام في تمام الساعة العاشرة مساءً، على قناة mbc مصر.

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، ومجدى كامل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ومحمود عبد المغنى، ومحمود البزاوى، وأحمد عبد الحميد، وأيمن عزب، وصفاء الطوخى، ودنيا ماهر، ألحان المهدى، ومنة فضالى، ومعتز هشام، وعلاء مرسي، وهشام إسماعيل، ومحسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف SADAF.

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