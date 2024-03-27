كوبرا الحلقة 1.. تعرف على مواعيد العرض والقنوات الناقلة

تعرض اليوم، الأرلعاء، أولى حلقات مسلسل “كوبرا” من بطولة الفنان محمد عادل إمام، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

ومن المقرر أن يذاع مسلسل “كوبرا”، من بطولة محمد عادل إمام في تمام الساعة العاشرة مساءً، على قناة mbc مصر.

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، ومجدى كامل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ومحمود عبد المغنى، ومحمود البزاوى، وأحمد عبد الحميد، وأيمن عزب، وصفاء الطوخى، ودنيا ماهر، ألحان المهدى، ومنة فضالى، ومعتز هشام، وعلاء مرسي، وهشام إسماعيل، ومحسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف SADAF.

ويقدم محمد إمام فى "كوبرا" دراما شعبية تتخللها الكوميديا والأكشن، حيث يعود بهذا العمل إلى دراما بعد غياب عامين، إذ قدم آخر أعماله "النمر" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2021.

ويشارك فى بطولته هنا الزاهد محمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وإيناس كامل، وإخراج شيرين عادل.