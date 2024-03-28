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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مع غياب الشمس.. حقيقة اصطدام مذنب الشيطان بالأرض نهاية شهر رمضان

صدى البلد

مذنب الشيـ طان.. تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد زعم يفيد بأن هذا المذنب سوف يصطدم بالأرض بالتزامن مع ظاهرة كسوف الشمس، ما الحقيقة ؟

مذنب الشيطان

بحسب الجمعية الفلكية بجدة، اسم"مذنب الشيطان". مجرد تسمية إعلامية وليست تصنيفًا علميًا، وقد تم استخدامها للإشارة إلى المذنب النشط المعروف باسم 12P/بونس-بروكس.

يتميز المذنب 12P/بونس-بروكس بنشاطه الانفجاري، وقد تم اكتشافه لأول مرة بواسطة بونس في عام 1812، وتم اكتشافه مرة أخرى بواسطة بروكس في عام 1883. يزور هذا المذنب الجزء الداخلي من نظامنا الشمسي مرة كل 71 عامًا، ولذلك فإنه ليس مذنبًا جديدًا.

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منذ نوفمبر 2023، بدأ المذنب يظهر نشاطًا كل 15 يومًا، حيث يدور حول نفسه خلال فترة أسبوعين، وتكون هناك فتحة على سطحه تتعرض لأشعة الشمس، وهذا يؤدي إلى حدوث نشاط في المذنب.

من القرن التاسع عشر، تم تسجيل ما لا يقل عن 7 انفجارات كبيرة في المذنب، مما يشير إلى أنه قد يكون مذنبًا بركانيًا مشابهًا للمذنب 29P/شواسمان-وشمان.

اصطدام مذنب الشيـ طان بالأرض

من المتوقع أن يكون المذنب في أقرب نقطة للشمس في أبريل 2024، ومن المتوقع أن يكون لمعان المذنب في حدود +4 أو +5، مما يعني أنه سيكون مرئيًا بالعين المجردة. ومع ذلك، نظرًا لتاريخ المذنب المليء بالانفجارات، فإن هذه اللحظة قد تحدث قريبًا ويصبح رؤيته سهلة.

على الرغم من النشاط الذي يتمتع به المذنب، فإنه لا يوجد خطر تصادم له بالأرض. المذنبات عبارة عن مجسمات فضائية تتكون من مواد متطايرة ومتلاشية خلال دخولها الغلاف الجوي للأرض.

بتاريخ 12 أبريل 2024، سيكون المذنب بونس بروكس واضحًا في سماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس، حيث سيكون مرئيًا أسفل كوكب المشتري في الاتجاه الغربي. وبعد تسعة أيام، في 21 أبريل، سيقترب المذنب من الشمس لأقصى مسافة، ومن الممكن أن يصل إلى ذروة سطوعه في ذلك الوقت. يجدر بالذكر أن المذنب ليس في مسار تصادم مع الأرض.

تعتبر المذنبات البركانية مصادر مهمة للمواد المتطايرة مثل الماء وثاني أكسيد الكربون والميثان، وتُعتبر هذه المواد ضرورية للحياة وقد تلعب دورًا في التكوين المبكر للحياة على الأرض.

عادةً، تكون المذنبات البركانية صغيرة جدًا، حيث يكون قطرها عادة عدة كيلومترات أو أقل، وقد تكون نشطة لفترات زمنية محدودة، حيث تنفجر عدة مرات خلال بضع سنوات.

الانفجارات كويكب مذنب اصطدام التواصل الاجتماعي

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