فولكس فاجن باسات سعرها 550 ألف جنيه

فولكس فاجن باسات موديل 2008
فولكس فاجن باسات موديل 2008
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

فولكس فاجن باسات موديل 2008

وتوافر تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فولكس فاجن باسات موديل 2008، وتنتمي فاجن باسات لفئة السيارات السيدان .

مواصفات فولكس فاجن باسات موديل 2008 الخارجية

فولكس فاجن باسات موديل 2008

تمتلك سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2008 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة فولكس فاجن، وتم تثبيت شعار شركة فولكس فاجن علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها علي الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك فولكس فاجن باسات موديل 2008

فولكس فاجن باسات موديل 2008

تحصل سيارة فولكس فاجن باسات  موديل 2008 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 270 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة فولكس فاجن باسات موديل 2008 الداخلية

فولكس فاجن باسات موديل 2008

زودت مقصورة سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2008 بالعديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها اذرعه تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها حوامل اكواب، وبها كونسول وسطي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر فولكس فاجن باسات موديل 2008

فولكس فاجن باسات موديل 2008

تتوافر سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات المستعملة فاجن باسات السيارات السيدان مواصفات فولكس فاجن باسات سعر فولكس فاجن باسات السيارات المستعملة

