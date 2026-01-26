اركب بيجو 2008 بـ 450 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافرت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بيجو 2008 موديل 2015، وتنتمي 2008 لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات بيجو 2008 موديل 2015 الخارجية

تمتلك سيارة بيجو 2008 موديل 2015 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة بيجو، وتم تثبيت شعار شركة بيجو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية .

محرك بيجو 2008 موديل 2015

تحصل سيارة بيجو 2008 موديل 2015 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 800 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بيجو 2008 موديل 2015 الداخلية

تحتوي مقصورة سيارة بيجو 2008 موديل 2015 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل اكواب، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر بيجو 2008 موديل 2015

تباع سيارة بيجو 2008 موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة، حتي لا تقع في فخ شراء سيارة معيوبة .