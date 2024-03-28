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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد موقع حادث الطريق الزراعي أعلى نفق الحدادين بطوخ.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه اللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ اليوم الخميس، موقع الحادث المروري الذي وقع على الطريق الزراعي أعلي نفق الحدادين بمدينة طوخ، والذي أسفر عن كسر بالسور الحديدي للنفق، ولم يحدث أي إصابات. 
 

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري وسرعه إصلاح السور الحديدي للنفق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المارة والسيارات على الطريق.


كما شدد على ضرورة تكثيف الحملات المرورية على الطريق الزراعي لضبط المخالفات والحد من الحوادث المرورية.
وأكد المحافظ على حرص المحافظة على سلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطرق والحد من الحوادث المرورية.

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القليوبية محافظ القليوبية رئيس مدينة طوخ طوخ نفق الحدادين

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