رقم مفاجئ من الصحة الفلسطينية عن ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 62 شهيدًا و91 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32552 شهيدًا و74980 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي سياق متصل، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الخميس، إنه ما لا يقل عن 24 من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة لا تعمل.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، في تقرير له، أن "النظام الصحي في غزة ينهار بسبب الأعمال العدائية المستمرة والقيود المفروضة على الوصول، مما أدى إلى خروج عدد متزايد من المستشفيات عن الخدمة".