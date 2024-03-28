بـ250 جنيها.. رئيس زراعة الشيوخ يكشف أسباب انخفاض أسعار اللحوم

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الإجراءات السريعة التى قامت بها الحكومة خلال الأيام الماضية، للإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة بمختلف الموانئ المصرية، وذلك عقب توفر السيولة الدولارية لديها بعد صفقة رأس الحكمة، مشيرا إلي أن ذلك ساعد في خفض أسعار السلع الهامة بشكل تدريجى.



وقال الجبلي في تصريحات له اليوم، أن أثر تلك الإجراءات، بدأ في الظهور في أسعار الزيوت واللحوم الحمراء، حيث انخفضت أسعارها، ووصل سعر اللحوم البلدي إلي ٢٨٠ جنيه للكيلو في منافذ وزارة الزراعة، و٢٥٠ جنيه في منافذ وزارة التموين، موضحا، أنه سبق وتوقع انخفاض أسعار اللحوم لتصل إلي ٢٥٠ جنيه في ظل توافر الدولار اللازم لاستيراد الأعلاف بتكلفة مناسبة.



وأضاف الجبلي، أن من المتوقع استمرار انخفاض الأسعار وتوافر تلك السلع الاستراتيجية، في ظل توفير السيولة الدولارية لاستيراد السلع والخامات، حيث كانت الأزمة من قبل هى عدم توافر الدولار بالبنوك ما تسبب في ارتفاع سعره في السوق الموازية، وبالتالي ارتفاع تكلفة الاستيراد ورفع أسعار السلع.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أيضا يأتى اتفاق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع المصنعين والتجار خلال اجتماعه معهم الأسبوع الحالي، للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنسبة 15 و20%، مع إمكانية الوصول إلى 30% بعد عيد الفطر المبارك، ليمثل خطوة هامة من شأنها المساهمة في زيادة معدل انخفاض أسعار السلع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.



ودعا المهندس عبد السلام الجبلى، إلي التوسع في منافذ وزارتى الزراعة والتموين بمختلف المحافظات والمراكز، من أجل تحقيق توازن في أسعار تلك السلع الاستراتيجية.

كما شدد علي ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق، خلال تلك الفترة، ولاسيما مع حلول عيد الفطر المبارك، لضمان تنفيذ اتفاق الحكومة مع التجار والمصنعين، لمنع أى محاولات لاستغلال المواطنين من جانب ضعاف النفوس.