أحمد العوضي: هذا هو مفهومي الصحيح عن كلمة "بطل العمل"

كشف الفنان أحمد العوضي عن كواليس مسلسله الجديد “ حق عرب ” ، والذي يعرض خلال شهر رمضان الكريم .

وقال أحمد العوضي : كواليس العمل في مسلسل حق عرب ملئية بالحب ، فلدي إيمان أن الجميع فى العمل الفني " اخوات وزملاء “ ، ” كلنا في مركب واحدة "، ولابد أن يكون الجميع داخل موقع التصوير سعيد ويتم ترضية أي شخص لديه مشكلة أو طلب ، حتي نخرج عملا جيدا وصادقا إلى المشاهد ، فهذا هو المفهوم الحقيقى لبطل العمل أن يحتوي كل العاملين .

ويعرض مسلسل حق عرب الساعة 9 مساء على قناة on drama و الساعة 12 بعد منتصف الليل على on ، كما يعرض في التاسعة مساءا علي قناة عمان .

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، دينا فؤاد ، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق