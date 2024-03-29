تعرف على سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 29 مارس 2024

شهد سعر الدرهم الإماراتي استقرارا مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعه 29 مارس 2024 بعد تحرير سعر الصرف.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه هى كالتالى :

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 12.99 جنيه للشراء، ونحو 13.03 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 13.00 جنيها للشراء، ونحو 13.02 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 13.00 جنيها للشراء، ونحو 13.02 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 12.98 جنيه للشراء، ونحو 13.02 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدرهم في بنك فيصل مقابل الجنيه المصري نحو 12.98 جنيه للشراء، ونحو 13.02 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدرهم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري نحو 12.98 جنيه للشراء، ونحو 13.02 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قطر الوطني كيو إن بي

سجل سعر الدرهم في بنك قطر الوطني كيو إن بي مقابل الجنيه نحو 12.98 جنيه للشراء، ونحو 13.02 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول نحو 12.95 جنيه للشراء، ونحو 302 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي نحو 12.33 جنيه للشراء، ونحو 12.69 جنيه للبيع.