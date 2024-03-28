الأمن يكشف ملابسات بلاغات سرقة ويضبط مرتكبيها في القاهرة| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات .

فقد تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة القطامية ، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار – عدد من مفاتيح الدراجات النارية) لقيامهما بسرقة تروسيكل خاص بأحد المواطنين بدائرة القسم ، وبتطوير مناقشتهما إعترفا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأقرا بإرتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية آخرى ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

كما تم ضبط (شخص "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأزبكية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" وأقر بإرتكاب (5) وقائع بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (صاحب فاترينة - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى).

وضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الأبواب الحديدية بأسلوب "الخلع" وأقرا بإرتكابهما (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة القسم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.