اليوم وغدًا.. بيومي فؤاد ضيف «حبر سري» على «القاهرة والناس»

يحل الفنان بيومي فؤاد ضيفا على برنامج حبر سري مع أسما إبراهيم، على شاشة قناة القاهرة والناس، يومي الخميس والجمعة.

ويكشف بيومي لأول مرة في الحلقة الأولى كواليس أزمته الأخيرة، ويرد على جميع الأسئلة التي دارت في ذهن الجمهور الآونة الأخيرةً بالإضافة إلى تعليقه على سبب تصدره بوستر فيلم الإسكندراني في عدد من البلدان العربية.

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يذكر أن برنامج حبر سري يذاع يوميًا في رمضان في تمام الساعة 6:10 عقب آذان المغرب مباشرة، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيمويخرجه ميلاد أبي رعد، على شاشة القاهرة والناس.

وكان تصدر مرض بيومي فؤادتريند السوشيال ميديا وذلك بعد نشر نجله صوراً له على أجهزة الاكسجين داخل المستشفى.



وقال بيومي فؤاد فى أول تصريح له بعد خروجه من المستشفى لبرنامج بالعربي على قناة ET إن حالته الصحية مستقرة الآن وأن الأزمة الصحية التى عانى منها مؤخرا كانت بسيطة وأن الصور المتداولة له كانت لجلسة بخار بسيطة داخل أحد مستشفيات القاهرة.

ونشر المخرج الشاب محمد نجل بيومي فؤاد مجموعة من الصور لهما داخل المستشفى في محافظة القاهرة أثناء أخذهما جلسات الأكسجين.