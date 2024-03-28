أول فيديو لحادث الطريق الإقليمي المروع بين سيارة وتريلا.. شاهد

حصل صدى البلد على أول فيديو لـ حادث الطريق الإقليمي المروع الذي راح ضحيته 8 شباب وأصيب 9 آخرين.

وخرج الساعة 2 صباحًا وفي وقت السحور المئات من أهالي العياط لتشييع جنازة ضحايا حادث الطريق الإقليمي المروع الذي راح ضحيته 8 شباب وأصيب 9 آخرين حيث تجمع الأهالي أمام مستشفى الصف بعد الحصول على تصاريح الدفن من النيابة العامة للخروج بجثامين الشباب في جنازة جماعية.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية بدسا بالعياط عقب وقوع حادث مروع اعلي الطريق الدائري الإقليمي أودى بحياة 8 من شباب القرية أثناء العودة من عملهم.

وشهد الطريق الدائري الإقليمي حادثًا مروعًا بعد تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص، حيث أسفر الحادث عن مصرع 9 أشخاص بينهم 8 من العياط وإصابة 9 آخرين .

وكانت قد تلقت شرطة نجدة القاهرة بلاغا بوقوع تصادم ووجود متوفين ومصابين بالطريق الدائري الاقليمي دائرة قسم شرطة 15 مايو.

‏على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع برجال الأمن بإشراف اللواء خالد عمارة مدير مرور القاهرة ، وتبين من الفحص وقوع تصادم بين سيارة نقل وآخرى ميكروباص مما تسبب في مصرع ٩ أشخاص من الركاب وإصابة ٩ آخرين تم نقلهم جميعا إلى المستشفيات لإسعافهم ، ووضع الجثث في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالحادث وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.