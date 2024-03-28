رسميًا كاف يعلن مواعيد نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية

أعلن الكاف مواعيد نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية.

ويعد موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا: الذهاب يوم 18 مايو - الإياب يوم 25 مايو.

بينما نهائي الكونفيدرالية: الذهاب يوم 12 مايو - الإياب يوم 19 مايو.

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل باستاد القاهرة.