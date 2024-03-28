تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا التتزاني قبل لقاء الغد

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشوراً عن تاريخ مواجهات النادي الأهلي وسيمبا التتزاني قبل لقاء الغد.

وفاز الأهلي مبارتين، مقابل هزيمة مبارتين من أصل ٤ مباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى الثامنة مساء (بتوقيت القاهرة) الجمعة 29 مارس الجاري على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.