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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيمبا التنزاني يوجه طلبا لجماهيره قبل لقاء الأهلي بأبطال أفريقيا

صدى البلد

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشورا عبر حسابه على فيسبوك.

ونقل بيان نادي سيمبا التنزاني لجماهيره: “اذهبوا لشراء التذاكر، فالمباراة للجماهير ، نريد الذهاب إلى نصف النهائى على حساب الأهلى”.

ووصلت بعثة النادي الأهلي إلي مطار تنزانيا، منذ قليل لمواجهة فريق سيمبا التنزاني.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى الثامنة مساء (بتوقيت القاهرة) الجمعة 29 مارس الجارى على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، في تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبًا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

 

 

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