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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة الأهلي تصل مطار تنزانيا استعدادا للقاء سيمبا

صدى البلد

وصلت بعثة النادي الأهلي إلي مطار تنزانيا، منذ قليل لمواجهة فريق سيمبا التنزاني.

وكان قد توافد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى تنزانيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى الثامنة مساء (بتوقيت القاهرة) الجمعة 29 مارس الجارى على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، في تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبًا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

 

 

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بعثة الأهلي تصل مطار تنزانيا استعدادا للقاء سيمبا

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