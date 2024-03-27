مفأجأة.. موهبة فاركو على ردار الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم فاركو وليد فرج عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال إبراهيم عبد الجواد: وليد فرج موهبة نادي فاركو علي ردار النادي الاهلي ونسخة من وليد سليمان

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مهاجم الفريق في مباراة سيمبا التنزاني الجمعة القادم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى الثامنة مساء (بتوقيت القاهرة) الجمعة 29 مارس الجارى على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.