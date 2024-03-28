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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المتهم ملتزم الصمت.. تحقيقات عصابة علي بابا للذهب والمخدرات تكشف مفاجآت|خاص

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

حصل صدى البلد على نص التحقيقات في قضية عصابة علي بابا والتي حملت رقم 20244 لسنة 2023 جنح الوراق، والمتهم فيها أحمد محمد حسني.

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تحقيقات قضية عصابة علي بابا للذهب والمخدرات

وكشفت تحقيقات النيابة في قضية عصابة علي بابا أنه بتفتيش مخزن المتهم أحمد حسني تبين أنه أسفل عقار بجوار 2 مخزن من جهة اليمين في المواجهة وعلى يساره حانوت بقالة مغلق والمخزن الخاص بالمتهم له باب حديدي، وبالدلوف إلى الداخل تبين أن المخزن طوله حوالي 14 مترا وعرضه 4 أمتار.

وبفحص مخزن المتهم في عصابة علي بابا والتي اسقطتهم وزارة الداخلية تبين العثور على 3 أجهزة كبيرة الحجم تستخدم في الكبس والخراطة والتصنيع، وبسؤاله قرر بأنه يستخدمها في صناعة الفوانيس وتبين وجود طاولة عليها 4 هياكل اسلحة نارية مختلفة الأحجام وعدد 12 خزينة لاسلحة نارية خالية من الذخائر، وطلقة نحاسية اللون غير مطرقة الكبسولة، وبسؤال المتهم التزم الصمت ورفض الإجابة.

وتبين من تحقيقات النيابة أن الأحراز المتهم في قضية عصابة علي بابا من بينها كميات من أجزاء تصنيع الأسلحة والكفرات الخاصة بطبنجات مختلفة الأنواع وعدد 750 طلقة خرطوش و400 طلقة آلية وأدوات ومعدات تصنيع الأسلحة والمخدرات، و2 سخان كهربائي و2 ميزان كبير ومحول كهربائي وصاروخ كهربائي، وبنادق آلية وبندقية خرطوش، وأيضا 49 خزينة و3 ماسورة سلاح محلية الصنع و15 هيكل طبنجة.

كما تبين من تحقيقات النيابة في قضية عصابة علي بابا، أن المتهم تم ضبط مبالغ مالية بحوزته وايضا عدد من أكياس مسحوق الأيس، وكذا كيس بلاستيكي اسود بداخله عدد 14 كيس بلاستيكيا بداخلهم مخدر البودر، وكيس بلاستيكي بداخله 9 اكياس بلاستيكية تحتوى جميعها على مخدر البودر.

وقال مجري التحريات في قضية عصابة علي بابا، أنه وردت إليه معلومات من مصدر سري أفادت بقيام المتهم أحمد حسني بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة البودر والايس والأسلحة النارية ايضا وانه يتخذ من قسم شرطة الوراق مكانا لترويج المواد المخدرة، وحينما توجهنا إلى مكان الضبط في شارع 10 بجوار الطريق الدائري قمت بنشر قوات لتأمين المأمورية، وتم ضبط المتهم حال خروجه بسيارة وبحوزته شوال.

وقال المتهم في قضية عصابة علي بابا، معرفش حاجة عن المضبوطات دي ومعرفش هي بتاعت مين ولا أعرف مين اللي جابها، بس المحل بتاعي والتزم الصمت على سؤال النيابة عن ضبط بعض المضبوطات في مسكنه والمحل الخاص به.

عصابة علي بابا المواد المخدرة سخان كهربائي صناعة الفوانيس طلقة خرطوش قسم شرطة الوراق مخدر البودر محول كهرباء محول كهربائي

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