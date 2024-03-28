عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للمسافرين.. حالة المرور على الطرق الصحراوية والسريعة

الطرق الصحراوية
الطرق الصحراوية

تشهد حالة المرور الصباحية اليوم الخميس، على الطرق الصحراوية والسريعة والرئيسية، استقرارا تاما بصورة عامة، مع عدم وجود مؤثرات أو بلاغات تؤثر على حركة سير المركبات.

براءة متهم في إعادة محاكمته بخلية داعش دمياط

السجن 3 سنوات لـ متهمين في قضية أحداث رمسيس

شاهد بقضية حبيبة الشماع: مستحيل محمود يعمل كدة ده خلوق وملتزم

بسبب 300 جنيه.. المشدد 7 سنوات للمتهمين بقـ تل شاب ببولاق الدكرور

حالة المرور الآن على الطرق الصحراوية

وقالت مصادر لـ صدى البلد إن حركة المرور تشهد استقرارا بالنسبة للمسافرين بين المحافظات المختلفة بدون وجود بلاغات تؤثر على الحركة العامة حيث لم ترصد غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، ثمة مؤثرات على حركة المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة، مشيرا إلى استقرار حركة المركبات المسافرة بين المحافظات والقاهرة منذ ساعات الصباح الأولى، مع وضوح الرؤية على الطرق الصحراوية.

وأفادت المصادر باستقرار حالة المرور على طريقي القاهرة - الاسكندرية الصحراوي والزراعي، وكذلك طريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وكذا طريق الفيوم الصحراوي ومحوري الضبعة وروض الفرج، وطريق الواحات الصحراوي، ومحور شبرا - بنها الحر، للمسافرين بين محافظات الوجه البحري والقاهرة والجيزة.

للمسافرين.. استقرار حالة المرور الصباحية

كما تستقر حالة المرور على طريق أسيوط الصحراوي الغربي وايضا طريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وطريق القطامية - العين السخنة، وايضا طريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا وطريق القصير - مرسى علم، وكافة الطرق في جنوب سيناء، مع استقرار الحالة على طريقي السويس والاسماعيلية الصحراوي، وايضا طريق بلبيس الصحراوي بالشرقية.

وتشهد المحاور الرئيسية الرابطة بين القاهرة والجيزة والقليوبية استقرارا تاما في حركة المرور، حيث تستقر حالة المرور على الطريق الدائري الاوسطي، وايضا الطريق الدائري، وكذلك كوبري عباس وكوبري الجامعة، وايضا كوبري ٦ أكتوبر وكوبري قصر النيل وكذلك كوبري الساحل وإمبابة.

المرور تشن حملات لضبط المخالفين على الطرق

وتواصل الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية في إطار سياسة وزارة الداخلية لضبط المخالفات المرورية وتطبيق لوائح قانون المرور على المركبات وضبط المخالفين منهم على الطرق، حيث تشن حملات لضبط قائدي السيارات تحت تأثير المخدر بإجراء فحص لسائقي المركبات المختلفة على الطرق.

كما تواصل الإدارة حملات ضبط قائدي المركبات بدون لوحات معدنية أو المتلاعبين في اللوحات المعدنية وكذلك بدون ملصق الكتروني، وذلك لضبط المخالفين والحد من الحوادث على الطرق حفاظا على أرواح المواطنين، حيث تحذر وزارة الداخلية من التلاعب في اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات أو القيادة بدونها.

حالة المرور الإسماعيلية الصحراوي الإسكندرية الصحراوي الصحراوى الغربى الطرق الصحراوية الصحراوي الشرقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 30 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن بعد اجتماع الحكومة

الكهرباء هتقطع 4 ساعات النهارده .. اعرف الأماكن

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

1000 جنيه|مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

قبل عيد الفطر.. موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

ترحيل 18 لاعبًا مصريًا من الإمارات| اتحاد الكرة يرد

موضوعات متعلقة

براءة متهم في إعادة محاكمته بخلية داعش دمياط

السجن 3 سنوات لـ متهمين في قضية أحداث رمسيس

شاهد بقضية حبيبة الشماع: مستحيل محمود يعمل كدة ده خلوق وملتزم

بسبب 300 جنيه.. المشدد 7 سنوات للمتهمين بقـ تل شاب ببولاق الدكرور

مفاجأة.. والدة حبيبة الشماع تكشف آخر كلمات ابنتها داخل سيارة أوبر

الحبس عاما لـ متهم في إعادة محاكمته بـ أحداث حدائق القبة

قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة المتهم نمر الخلافة

اعترافات سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: شوفتها بتتقلب على الطريق

ترشيحاتنا

كان لازم نلعب بـ5 دفاع|محلّل رياضي يوضح لـ««شوبير» الخطة الأفضل للمنتخب الكرواتي

قصف مدفعي إسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة

الري: أعضاء اليونسكو يدعمون مبادرة "AWARe" لأهمية المياه في مواجهة تغير المناخ

العشر الأواخر من رمضان.. متى تبدأ وأهم أعمالها

خامات مصرية بنسبة 100%.. وزير النقل يكشف تفاصيل مصنع الفلنكات الخرسانية بمنطقة المعصرة

زيارة مهمة لمدير الاستخبارات الخارجية الروسية إلى كوريا الشمالية |ماذا جرى؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كولر اطمأن على بديل المسمار..قرار ناري من السويسري ضد الدوليين قبل لقاء سيمبا

نشرة المرأة و الصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز بعد الإنفصال....الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في رمضان

بإمكانيات خارقة وسعر لن تصدقه .. فيفو تطلق جهاز Pad 3 Pro

ياسمين عبد العزيز|إطلالات أثارت الجدل لها بعد الإنفصال عن العوضي

فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

معندناش واسطة.. حمادة هلال يكشف كواليس مشاركة نجله يوسف في المداح 4| خاص

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ