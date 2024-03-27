عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد بقضية حبيبة الشماع: مستحيل محمود يعمل كدة ده خلوق وملتزم

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع

شهدت  قضية فتاة الشروق حبيبة الشماع، تطورت وكواليس والتي كشفها الدكتور الذي كان يعمل لديه سائق أوبر المتهم في الواقعة، وقرر أن السائق المتهم خلوق وملتزم جدا.

بسبب 300 جنيه.. المشدد 7 سنوات للمتهمين بقـ تل شاب ببولاق الدكرور

مفاجأة.. والدة حبيبة الشماع تكشف آخر كلمات ابنتها داخل سيارة أوبر

الحبس عاما لـ متهم في إعادة محاكمته بـ أحداث حدائق القبة

قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة المتهم نمر الخلافة

كواليس قضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

وقال الدكتور الذي كان يعمل لديه سائق أوبر المتهم في واقعة حبيبة الشماع، محمود شغال معايا بقاله سنتين وكان بيجي بعربيته الصبح ويركنها ويشتغل معايا بعربيتي ويروح بيته أخر اليوم، واللي عارفه أنه كان بيشتغل أوبر في أوقات فراغه ومكنش عندي مشاكل أنه يشتغل.

وتابع الدكتور خلال تحقيقات قضية فتاة الشروق حبيبة الشماع، يوم واقعة حبيبة محمود كان معايا الصبح ووصلني مشوار وبعدها وصلني مشوار تاني وساب لي العربية وقولت له روح خد عربيتك وأمشي أنت، وقابل زوجتي عند البيت وقالها أنه مروح قالتله اتغدى الأول.

واستكمل الدكتور، محمود مشي من غير ما يتغدى وتاني يوم الصبح بنتي حكت لي أن محمود متهم في واقعة بنت رمت نفسها وعرفت أن اسمها حبيبة الشماع، وساعتها قولت مستحيل محمود يعمل كدة أكيد في سوء تفاهم لأن محمود خلوق جدا وملتزم.

قالت والدة حبيبة الشماع خلال تحقييقات القضية، بنتي خرجت وكانت رايحة التجمع وعشان أنا كان معايا العربية وساعتها بنتي طلبت عربية من أوبر، وكلمتني قالت لي أنها ركبت العربية وكان صوت الراديو جنبها عالي وقالت له وطي الصوت ومسمعتش هو قال إيه لكن هي قالت لي ده سواق غريب جدا، وشكله مش مظبوط قولتلها انزلي واطلبي عربية تانية وقالتلي متقلقيش وقفلنا.

وتابعت والدة حبيبة الشماع، بعد ساعة لقيت صاحبتها بتكلمني وقالت لي حبيبة عملت حادثة في أوبر وأنها معاها ورايحين مستشفى الشروق ورحت لهم على هناك ولقيت ضابط من القسم بيسألني عن اللي حصل، وبعدها اتنقلت للمركز الطبي وقعدت معاها واللي عرفته من الشاهد أنها نطت من العربية على طريق السويس قبل الكارتة.

وأضافت والدة حبيبة الشماع خلال التحقيقات، طلعت بيانات السواق من التطبيق من تليفونها وعرفت أن مدة الرحلة 11 دقيقة ومكان الانتهاء على طريق السويس، وصورة سائق التطبيق وعرفت أن حبيبة في غيبوبة ودماغها مفتوحة وعندها ارتشاح في المخ ونزيف داخلي وضغطها عالي وعندها جروح وسحجات متفرقة في جسمها ومكنتش بتتكلم ساعتها.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخر عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق.

حبيبة الشماع فتاة الشروق حبيبة الشماع فتاة الشروق قضية حبيبة الشماع قضية فتاة الشروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إلغاء الأوفربرايس.. انخفاض أسعار نيسان صني 2024 ربع مليون جنيه فجأة

بيان عاجل من المستشفى المُعالج للاعب أحمد رفعت نجم فيوتشر

بتوجيهات رئاسية| انخفاض أسعار 25 سلعة بالأسواق.. اعرفها وشوف وصلت كام؟

عندنا مشكلة|تعليق ناري من حازم إمام على هزيمة المنتخب المصري أمام كرواتيا

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5

أمين صندوق الزمالك يصدر بيانا ناريا عن غرامة كهربا

6 كلمات كانت جُل دعاء النبي .. ادعُ الله بها دائما

قرار عاجل من النيابة في واقعة صدم سيارة لمتسول بالقاهرة الجديدة.. فيديو

موضوعات متعلقة

بسبب 300 جنيه.. المشدد 7 سنوات للمتهمين بقـ تل شاب ببولاق الدكرور

مفاجأة.. والدة حبيبة الشماع تكشف آخر كلمات ابنتها داخل سيارة أوبر

الحبس عاما لـ متهم في إعادة محاكمته بـ أحداث حدائق القبة

قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة المتهم نمر الخلافة

اعترافات سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: شوفتها بتتقلب على الطريق

الداخلية تنشر سيارات الإغاثة على الطرق الصحراوية والسريعة

إعادة محاكمة متهم في خلية داعش السلام .. اليوم

بعد قليل.. النطق بالحكم في إعادة محاكمة متهم بأحداث حدائق القبة

ترشيحاتنا

رئيس صربيا يتحدث عن تهديد وشيك لبلاده قريبًا.. تفاصيل

7 صرعى.. حزب الله يتوعد بالرد على القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

مجهودات كبيرة لجهاز السرفيس بالجيزة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة.. تفاصيل

احذر .. هاتفك المحمول يقودك للسجن في هذه الحالة

رضا عبد العال: المنتخب لم يحقق أي استفادة من كأس العاصمة

دعاء العشر الأواخر في رمضان.. ردده من الآن بالإفطار وخلال قيام الليل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. نيللي كريم تشعل السوشيال ميديا ب نيولوك جديد

من غير لحم.. طريقة تحضير كباب الحلة بتكلفة بسيطة

لا كهربا ولا بنزين.. سيارة موفرة من هوندا تعمل بالهيدروجين

في عيد ميلادها الـ42.. صور آثارت ضجة لـ كندة علوش| شاهد

فيديو

حمادة هلال: مسلسل المداح 4 يعرض فكرة جديدة كل أسبوع |خاص

ياسمين رئيس تكشف عن كواليس تحولها لشخصية شهرزاد

حمادة هلال يوضح سبب إعتذار ماجد المصري عن مسلسل المداح 4 |خاص

موعد وكواليس مباراة مصر وكرواتيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ