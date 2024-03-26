الحبس عاما لـ متهم في إعادة محاكمته بـ أحداث حدائق القبة

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في إعادة محاكمة المتهم مجدي عطية عبد العزيز فيشة، بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم، وألزمته بالمصاريف الجنائية فى اتهامه بالانضمام بالتجمهر واستعراض القوة وحيازة السلاح بـ حدائق القبة.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق، وسكرتارية محمد هلال.

ووجهت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم التجمهر واستعراض القوة، وترويع المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومولوتوف.