بسبب 300 جنيه.. المشدد 7 سنوات للمتهمين بقـ تل شاب ببولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة متهم بإصابة شاب بسلاح أبيض أدى الي وفاته، بالسجن المشدد 7 سنوات، والمشدد 7 سنوات لشريكه في الجريمة والذي قام برش مادة حارقة علي وجهه، والحبس 3 سنوات لاتهامه بالاتجار فى مخدر الهيروين ببولاق الدكرور.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسانين وعضوية المستشارين شريف محمد رشدي وعماد الدين عيسي وعمرو محمد سلامة، وأمانة سر طلعت عبده ورأفت عبد التواب.

أحالت النيابة العامة المتهمين "محمد عويمر" 28 سنة سائق، "محمد عادل" 23 سنة سائق، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين بعد أن وجهت إليهم تهمة قتل شخص.

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 23090 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين ضربا المجني عليه "مصطفى.ي" عمدًا لخلاف مالي استمر بينهما، وما أن ظفروا به حتي قام المتهم الثاني برش مادة حارقة على وجهه ليتمكن الأول من تسديد ضربة له بسلاحه الأبيض استقرت برأسه فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، دون أن يقصدا من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى الى موته.

كما وجه إليهم تهمة إحراز سلاح أبيض وادوات (مطواة- بخاخ رادع) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص علي النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت للمتهم الثاني احراز بقصد الاتجار جوهر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.