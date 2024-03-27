براءة متهم في إعادة محاكمته بخلية داعش دمياط

قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، ببراءة متهم في خلية داعش دمياط.

وكانت محكمة النقض قضت بقبول طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش دمياط"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن المؤبد و15 سنة.

وجاء نص الحكم بقبول الطعن المقدم من الطاعنين حمدى سعد وعلاء مصطفى وعبد الوهاب فريد وعبد الرحمن محمود ومحمد إبراهيم شكلا وعرض النيابة العامة للقضية بالنسبة إليهم، وفى الموضوع بجعل العقوبة المقضي بها على حمدى سعد وعبدالوهاب فريد ومحمد إبراهيم بالسجن المؤبد بدلا من الإعدام وبجعل العقوبة المقضي بها على الطاعنين علاء مصطفي وعبدالرحمن نصر بالسجن المشدد 15 سنة بدلا من الإعدام ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ثانيا بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم أيمن سعد وإبراهيم محمد وأسامة اسماعيل وعبده مكرم شكلا ورفض الموضوع.

ثالثا بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم محمود محمد وخالد النشار ومحمد أبو الخير شكلا وفى الموضع بنقض الحكم فيه والقضاء ببرائتهم مما نسب إليهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، قد قضت بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية متصلة بـ داعش فى دمياط.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين فى أمر الإحالة اتهامات تأسيس والاشتراك في جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة من أداء عملها، وإتلاف أموال عامة وخاصة، والشروع في تصنيع المواد والعبوات المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.