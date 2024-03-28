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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الاتصالات يشهد توقيع عقود مشروع تطوير أجهزة "راوتر" للإنترنت الأرضى فائق السرعة| صور

صدى البلد

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع عقود تنفيذ مشروع تصميم وتطوير أجهزة الاتصالات الطرفية CPE Router (راوتر) الداعمة للإنترنت الأرضى فائق السرعة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والشركة المصرية للاتصالات، والشركات الفائزة بتنفيذ المشروع. 

يأتى ذلك فى إطار دفع الجهود المبذولة لتنمية صناعة الإلكترونيات من خلال المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات" التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى، وخفض الواردات من المنتجات الإلكترونية.

ويتم تنفيذ المشروع فى ضوء تعاون هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات بهدف دعم تصميم وتصنيع أجهزة طرفية خاصة بالإنترنت الأرضى فائق السرعة فى مصر بما يضمن توفير المتطلبات المحلية والإقليمية للشركة المصرية للاتصالات من الأجهزة من خلال الاعتماد على التصنيع المحلي؛ حيث تم إطلاق دعوة تنافسية لاختيار 3 شركات مصرية على الأكثر لتنفيذ المشروع، ومن ثم تم اختيار المشروعات المقدمة من شركة السويدى الكتروميتر مصر، وشركة العربى، وتحالف شركة بايو بيزنس وشركة هايتكنوفل اوبتكس لتنفيذ المشروع.

وقع عقود المشروع المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، ومسئولى الشركات الفائزة بتنفيذ المشروع وهم المهندس عماد ذكى السويدى الرئيس التنفيذى لشركة السويدى الكتروميتر مصر، والدكتور ممدوح محمود العربى نائب رئيس مجلس إدارة شركة العربى للتجارة والصناعة، والمهندس مصطفى الوكيل الرئيس التنفيذى لشركة بايو بيزنس، والدكتور محمد نوفل رئيس مجلس إدارة شركة هايتكنوفل اوبتكس.    

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا التوقيع يعد خطوة جديدة فى التعاون وإقامة شراكات مع القطاع الخاص ممثل فى شركات رائدة فى السوق المصرى بشكل عام وفى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل خاص؛ حيث يأتي هذا التعاون فى ضوء الجهود المبذولة لجعل مصر مركزا إقليميا رائدا فى مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات، وتوطين صناعة منتجات الاتصالات ومتطلبات تصنيع أجهزة الاتصالات الإلكترونية من خلال السعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى بالسوق المحلى من أجهزة الاتصالات الطرفية الداعمة للإنترنت الأرضى فائق السرعة مما يسهم فى تقليل معدل الواردات؛ معربا عن تطلعه إلى المزيد من الشراكة مع شركات القطاع الخاص فى مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات؛ لافتا إلى أنه تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات مؤخرا مع شركات فى مجال تصنيع أجهزة المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توطين صناعة الإلكترونيات والتركيز على خلق قيمة مضافة حقيقية.

وأشار المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إلى أن هذا التعاون يأتى انطلاقا من دور الهيئة فى تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال إطلاق برامج مخصصة تستهدف تحديد احتياجات الصناعة المحلية وتلبيه متطلباتها، وتحفيز وتشجيع وتنمية الاستثمار فى صناعة تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصالات مع الشركات العاملة فى هذا المجال؛ موضحا أنه سيتم بموجب هذه العقود التعاون مع الشركات الفائزة لتصميم منتج مصرى عالى الجودة واقتصادى لاستخدامه فى السوق المحلى بما يساعد على تنمية صناعة الإلكترونيات فى مصر.

وصرح المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات قائلاً " فخورون بهذا التعاون والذى يمثل خطوة هامة نحو تطوير وتوطين صناعة الإلكترونيات فى مصر وتعزيز القدرات المحلية فى مجال تصميم وتصنيع أجهزة الاتصالات. من خلال هذا المشروع، نهدف إلى توفير أجهزة طرفية عالية الجودة تدعم الإنترنت الأرضى فائق السرعة، مما سيسهم فى تعزيز تجربة الاتصال لعملائنا وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل. سنعمل بجدية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والشركاء المحليين لتحقيق نجاح هذا المشروع وتحقيق النتائج المرجوة وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى هذا القطاع الحيوي. نحن متحمسون لتقديم حلول متطورة ومبتكرة تلبى تطلعات عملائنا وتعزز من مكانتنا كشريك استراتيجى للشركات والمؤسسات فى مصر، وتساهم فى الحفاظ على ريادتنا فى صناعة الاتصالات فى مصر وفى المنطقة." مؤكدا على دعم المصرية للاتصالات الكامل للصناعة المحلية وللمبادرات التى تعزز التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص من أجل تطوير البنية التكنولوجية للبلاد.

كما أوضح المهندس عماد ذكى السويدى الرئيس التنفيذى لشركة السويدى الكتروميتر مصر أن الشركة تعمل فى مجال البحث والتطوير والتصنيع فى مجال العدادات الذكية والرقمية؛ حيث يمثل هذا المشروع تحقيق لحلم الشركة فى التنوع فى مجالاتها والدخول فى مجال تصنيع تكنولوجيا أجهزة الاتصالات؛ مشيرا إلى أن الشركة لديها الكوادر القادرة على تصميم وتطوير منتجات عالية القيمة، مضيفا أن للشركة تنفذ مشروع فى مجال تصميم وتصنيع أجهزة توجيه الشبكات الذكية بالعاصمة الادارية الجديدة.

وأعرب الدكتور ممدوح محمود العربى نائب رئيس مجلس إدارة شركة العربى للتجارة والصناعة عن سعادته بهذه الشراكة التى تتوافق مع رؤية مجموعة العربى التى ترتكز على البحوث والتطوير فى تصميم منتجات تتوائم مع متطلبات السوق؛ مشيرا إلى أن هذا التعاون يمثل شراكة على أرض الواقع بين القطاعين الحكومى والخاص بما يساهم فى تعظيم النتائج المستهدفة.

وأشار الدكتور/ محمد نوفل رئيس مجلس إدارة شركة هايتكنوفل اوبتكس إلى أن الشركة تعمل فى مجال تصنيع كابلات الألياف الضوئية وتستهدف تطوير المنتج المحلى؛ موضحا أن مشروع تطوير وتصنيع أجهزة الراوتر يمثل فرصة للشركة لزيادة عمق التصنيع المحلى ودعم شبكات الألياف الضوئية التى تمثل البنية الأساسية للاتصالات فى مصر كما يمثل فرصة للدخول فى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط؛ لافتا إلى أن الشركة لديها مشروعات يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات.
 

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