لأول مرة .. نجم الأهلي السابق يكشف سبب رحيله عن القلعة الحمراء

كشف علاء ميهوب نجم الأهلي السابق سبب رحيله عن النادى قائلا : إنه جمعته جلسة مع الراحل صالح سليم رئيس القلعة الحمراء الأسبق وأبلغه باتخاذ قرار رحيله وجاء ذلك بسبب طاهر أبوزيد حيث تم الاستغناء عن جيل كامل.

‏‎وأوضح علاء ميهوب فاروق خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا" احد مسئولى نادى الزمالك تواصل معى للإنتقال إلى القلعة البيضاء ولكن رفضت الأمر تماما بسبب الانتماء للنادى الاهلى ".

‏‎وأضاف علاء ميهوب قائلا " انتقالى إلى نادى الأولمبي جاء بدعم من محمود الجوهرى المدير الفنى لمنتخب مصر فى ذلك التوقيت وهذا بسبب استقرار وضع النادى السكندرى ".

‏‎وتابع علاء ميهوب قائلا " لم أحصل على حقى بعد الإعتزال بالنادى الأهلى ومن أكبر النعم عليا اللعب داخل القلعة الحمراء ورحلت بالعمل من النادى الأهلى بسبب رغبتى العمل بالتدريب وليس باللجنة الفنية ولا يوجد خلافات فى قناة الأهلى حيث حديثى عن سلبيات الفريق فى بعض المباريات فقط ".

‏‎واختتم علاء ميهوب حديثه قائلا " كابتن الخطيب هو من طلب منحى القميص رقم 10 بعد اعتزاله وانا أول من اكتشفت حسام غالى فى النادى الاهلى بقطاع الناشئين ".