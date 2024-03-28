عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لأول مرة .. نجم الأهلي السابق يكشف سبب رحيله عن القلعة الحمراء

صدى البلد

كشف علاء ميهوب نجم الأهلي السابق سبب  رحيله عن النادى قائلا : إنه جمعته جلسة مع  الراحل صالح سليم رئيس القلعة الحمراء الأسبق وأبلغه باتخاذ قرار رحيله وجاء ذلك بسبب طاهر أبوزيد حيث تم الاستغناء عن جيل كامل.

‏‎وأوضح علاء ميهوب فاروق خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر  عبر  إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا" احد مسئولى نادى الزمالك تواصل معى للإنتقال إلى القلعة البيضاء ولكن رفضت الأمر تماما بسبب الانتماء للنادى الاهلى ".

‏‎وأضاف علاء ميهوب قائلا " انتقالى إلى نادى الأولمبي جاء بدعم من محمود الجوهرى المدير الفنى لمنتخب مصر فى ذلك التوقيت وهذا بسبب استقرار وضع النادى السكندرى ".  

‏‎وتابع علاء ميهوب قائلا " لم أحصل على حقى بعد الإعتزال بالنادى الأهلى ومن أكبر النعم عليا اللعب داخل القلعة الحمراء ورحلت بالعمل من النادى الأهلى بسبب رغبتى العمل بالتدريب وليس باللجنة الفنية ولا يوجد خلافات فى قناة الأهلى حيث حديثى عن سلبيات الفريق فى بعض المباريات فقط ".

‏‎واختتم علاء ميهوب حديثه قائلا " كابتن الخطيب هو من طلب منحى القميص رقم 10 بعد اعتزاله وانا أول من اكتشفت حسام غالى فى النادى الاهلى بقطاع الناشئين ".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 30 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن بعد اجتماع الحكومة

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

الكهرباء هتقطع 4 ساعات النهارده .. اعرف الأماكن

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

1000 جنيه|مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

هيزعلوا جامد| مفاجأة غير سعيدة لـ تجار الذهب

ترشيحاتنا

هشام العامري: شقيقي كان يطمح برئاسة الأهلي بعد الخطيب

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 بالمدارس| ومفاجأة بسبب أعياد المسيحيين

رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات

ما هي القارعة ولماذا سميت سورة في القرآن بها؟.. خالد الجندي يجيب

مطالبة عاجلة لحسام حسن لإنهاء أزمته مع محمد صلاح

ربط سعر تذاكر الصوت والضوء في الأهرامات بـ الدولار |مستند


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعه.. شيء يضاف لمخبوزات العيد يحمى من أمراض خطيرة

تعبت من الضغوط..11 حيلة غير تقليدية لعلاج الإجهاد العصبي

بسعر معقول و بإمكانات جبارة .. إطلاق Galaxy Book4 بتقنية الذكاء الاصطناعي

بتليفونك القديم وبدون كاميرا.. 3 تطبيقات تراقب منزلك

فيديو

انخفاض كبير في أسعار اللحوم ومفاجأة بسعر الدواجن

سعر الذهب اليوم

ذروة الموجة الحارة وبيان مهم من وزارة الصحة |فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ