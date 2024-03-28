مدرب سيمبا: الأهلي يمتلك جودة عالية وجاهزون للمباراة

أكد المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني، عبد الحق بن شيخة، على تحديات المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام غدًا على ملعب الملك بنجامين مكابا في تنزانيا.

وأوضح بن شيخة خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن الأهلي يمتلك جودة عالية ويعتبر من الفرق القوية، لكن فريقه وضع خططًا محكمة لضمان الفوز في مباراة الذهاب، بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمة العودة.

وأشار بن شيخة إلى جاهزية الفريق واستعداده للمباراة، مؤكدًا أن اللاعبين في حالة جيدة وقد وفر الوقت الكافي للتحضير لهذه المواجهة الصعبة.

وختم تصريحاته بالتأكيد على استعداد الفريق لمواجهة الأهلي وتحقيق الفوز، على الرغم من صعوبة المهمة، مؤكدًا أنهم جاهزون للتحدي والمنافسة بكل قوة.