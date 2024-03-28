أحمد حسن يكشف تطورات نارية بشأن حالة كريم نيدفيد

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تطورات جديدة بشأن حالة نجم الأهلي كريم نيدفيد عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن : أكد مصدر داخل الأهلي عدم وضوح الرؤية بالنسبة لحسم موقف كريم نيدفيد من إعلان جاهزيته لمباراة العودة أمام سيمبا يوم 5 أبريل القادم.

وتابع : ﻿اللاعب يعاني من رشح في الركبة وهناك تمهل في قرار إعلان جاهزيته.

واضاف : نيدفيد اشتكى من آلام الركبة أكثر من مرة مؤخرًا وهناك محاولات مكثفة لتجهيزه لمباراة العودة.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى الثامنة مساء (بتوقيت القاهرة) الجمعة 29 مارس الجارى على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.