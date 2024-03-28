شوقي علام: مسيرة التكافل الاجتماعي بدأت في عصر رسول الله

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن عطاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان غير محدود، مشيرا إلى أن الرسول كان يعطي بلا حدود، ويبحث عن أصحاب الحاجات ويحبب إلى الصحابة، أن يبحثوا عن هؤلاء الضعفاء والمحتاجين.

وقال شوقي علام، خلال لقاء له لبرنامج “اسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن مسيرة التكافل الإجتماعي بدأت في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن هذا التكافل حدث عندما هاجر المسلمين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وقام الأنصار بايثار المهاجرين لقوله تعالى “ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة”.

وتابع مفتي الديار المصرية، أن هذا الإيثار كان لا يقتصر على المال والغذاء فقط، ولكن في كل أمور الحياة.