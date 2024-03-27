حكم النذر وضرورة الوفاء به.. مفتي الجمهورية يوضح.. فيديو

أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن سؤال يستفسر عن حكم النذر، والابتلاءات التي تصيب الإنسان.

وقال شوقي علام، خلال حواره ببرنامج " اسأل المفتي"، المذاع على قناة صدى البلد، إن النَّص الشرعي يبيِّن أن المسلم يقع بين دائرتين، أحدهما دائرة الشكر والأخرى الصبر، وذلك دليل على إن الإنسان مبتلى في الكون.

وأضاف أن النذر قرب وطاعة لله عز وجل، ولذلك يجب الوفاء بما نذره لكونه طاعة لله.

واسترسل:من نذر شيئا وعلقه على شرط أصبح إلزاما عليه، ومن ألزم نفسه بشيء أصبح واجبا وليس تطوعا.

وأكمل: النوايا قد تدخل في النذر، ويجب علينا أن نوفي بالنذر.