عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية: نسعى لتطوير منظومة التعليم المتميز والتربية الحديثة

القس اندريه زكي
القس اندريه زكي

أجرى الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، جولة داخل مدرسة السلام الحديثة بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس.

شارك في الجولة القس ماجد كرم، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ صموئيل باقي، عضو المجلس الإنجيلي العام، وكان في استقبال رئيس الطائفة الدكتور القس اسطفانوس زكي رئيس مجلس المؤسسات التعليمية لسنودس النيل الإنجيلي، والقس مايكل رفعت، أمين منطقة وجه قبلي لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والقس داوود إبراهيم، أمين منطقة وجه بحري لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والأستاذة إيمان زاهي ولسن، مديرة المدرسة والقس وليم عبده والدكتورة سها سامي، من اعضاء مجلس المؤسسات التعليمية.

وقدم الطلبة والطالبات بالمدرسة فقرات متنوعة وعروض فنية رائعة، كما رحب رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بالدكتور القس أندريه زكي معربًا عن سعادته الكبيرة بالزيارة، وقام رئيس الطائفة الإنجيلية بجولة داخل مدرسة السلام الحديثة، شملت المكتبة والتي تعد ثاني أقدم مكتبة في مصر بعد مكتبة الإسكندرية، والمتحف الذي يحتوي على مقتنيات تعود للقرن الثاني الميلادي.

وأعرب أندريه زكي عن بالغ سعادته بالزيارة ولقاء طلاب وطالبات المدرسة، كما أشاد بكفاءة مدارس الأمانة العامة، مضيفًا: "نسعى لتطوير منظومة التعليم المتميز والتربية الحديثة لمدارسنا، ومدارس الكنيسة المشيخية في مصر قيمة كبيرة نعتز بها وأول مدرسة للبنات كانت سنة ١٩١٠، والمصريون يثقون جيدًا بمدارس سنودس النيل الإنجيلي وقدراتها على بناء الشخصية المصرية الوطنية".

وفي نفس السياق قام رئيس الإنجيلية بجولة داخل المزرعة الخاصة بسنودس النيل الإنجيلي بمحافظة أسيوط، برفقة قيادات سنودس النيل الإنجيلي، وكان في استقابله القس ألبرت لويس، رئيس لجنة الأوقاف والممتلكات لسنودس النيل الإنجيلي، والقس باسم عدلي، رئيس مجمع أسيوط، وأعضاء لجنة الأوقاف، وقدم القس ألبرت عرضًا لنشاط المزرعة، وأهم المشروعات التنموية المخطط لها خلال الفترة المقبلة.

اندريه زكى القس إندريه زكي الدكتور القس إندريه زكي الطائفة الانجيلية الانجيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2024.. ومفاجأة حول تطبيق نظام التحسين مرة أخرى.. وأستاذ جامعي لـ«صدى البلد»: الالتحاق بهذه الكليات يوفر فرص عمل ذهبية قبل التخرج

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

مطالبة عاجلة لحسام حسن لإنهاء أزمته مع محمد صلاح

موضوعات متعلقة

رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية للصعيد برسامة وتنصيب قسوس وشيوخ جدد| صور

حفل إفطار جماعي بالكنيسة الإنجيلية في المنيا.. والصائمون يؤدون صلاة المغرب بالملعب|شاهد

ترشيحاتنا

أم الدنيا بوابة العالم| مصر “السيسي” تقود المنطقة عبر سياسة خارجية ودور إقليمي ودولي فعال.. 10 سنوات من العلاقات الناجحة

تجديد نية الصيام في كل ليلة.. وحكم الاعتكاف | المفتي يوضح التفاصيل

أطباء مصر: جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان غزة لا تسقط بالتقادم

لمدة 5 ساعات.. قطع الكهرباء عن كل أنحاء إثيوبيا

المفتي: التهرب من الضرائب جريمة.. ولا تعارض بينها وبين الزكاة

المستشار ناجي شحاتة لـ«صدى البلد»: قبلت نظر قضايا الإرهاب عندما اعتذر قضاة آخرون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكحك بالعجوة والملبن زي المحلات

سكر مصنوع في البيت.. تفاصيل مذهلة عن بديل أفضل يحمى من السرطان

تساعد على تخسيس وزنك.. هواوي تفاجئ راغبي الرشاقة بساعة ذكية |ما القصة؟

لن تتوقعه.. شيء يضاف لمخبوزات العيد يحمى من أمراض خطيرة

فيديو

انخفاض كبير في أسعار اللحوم ومفاجأة بسعر الدواجن

سعر الذهب اليوم

ذروة الموجة الحارة وبيان مهم من وزارة الصحة |فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ