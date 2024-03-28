الإصابة تحرم ظهير تشيلسي من المشاركة مع الفريق

قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، إن بن تشيلويل ظهير تشيلسي غاب عن التدريبات بسبب إصابة في الساق بعد عودته من مشاركته مع منتخب بلاده.

وبدأ تشيلويل أساسياً مع منتخب إنجلترا في الهزيمة 1 - صفر أمام البرازيل يوم السبت الماضي والتعادل 2 - 2 مع بلجيكا يوم الثلاثاء في مباراتين وديتين، في أول ظهور له مع المنتخب منذ تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في سبتمبر الماضي أبعدته عن الملاعب لأكثر من ثلاثة أشهر.

وقال بوكيتينو للصحافيين قبل مواجهة بيرنلي في الدوري بعد غد السبت: «لم يكن على ما يرام في التدريب اليوم، لذا سنحتاج إلى تقييم حالته قبل الغد. فوجئت قليلاً بأنه شارك أساسياً في مباراتين مع إنجلترا والآن تعرض لكدمة، لكننا نحتاج إليه للمشاركة مع الفريق».

كما تعرض تشيلويل لإصابة في الركبة في وقت سابق من هذا الشهر ولم يلعب مع تشيلسي منذ التعادل 2 - 2 مع برنتفورد في الثاني من مارس الجاري.

وخسر تشيلسي، الذي يغيب عنه تسعة لاعبين بسبب الإصابة، بينهم المهاجم كريستوفر نكونكو والقائد ريس جيمس، جهود لاعب الوسط روميو لافيا لنهاية الموسم بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية يوم الخميس الماضي.

وقال بوكيتينو عن لافيا: «بالطبع إنه ليس سعيداً لأنه لعب 30 دقيقة فقط بعد انضمامه للنادي، إنه أمر مؤسف ولكن في بعض الأحيان تحدث هذه الأشياء في كرة القدم».

وأضاف المدرب الأرجنتيني أن تشيلسي صاحب المركز 11 لن يقلل من شأن الفريق الذي يحتل المركز 19 ويصارع من أجل البقاء.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: «الأمر لا يتعلق فقط بالنقاط، يمكنك رؤية قدرات فريقهم، سيكون الأمر صعباً. إنه فريق يلعب بحرية ويتمتع بقوة بدنية كبيرة».