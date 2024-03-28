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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: ارتفاع نسبة الناتج المحلي الإجمالي 5.3% في عام 2023

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت دائرة الإحصاءات الحكومية في أوكرانيا، اليوم الخميس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 5.3% العام الماضي بعد انخفاضه بنسبة مذهلة بلغت 28.8% في عام 2022 على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال تقرير الإحصاءات الأوكراني إن "الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2023 ارتفع بنسبة 5.3% مقارنة بعام 2022. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 6537.8 مليار هريفنيا"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وبحسب جهاز الإحصاء الأوكراني، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 10.3% عن نفس الفترة من عام 2022، ثم ارتفع بعد ذلك بنسبة 19.2% في الربع الثاني، وبنسبة 9.6% في الربع الثالث، وفي الربع الرابع. ارتفع بنسبة 4.7٪.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميهال، خلال مؤتمر صحفي، أنه بحلول نهاية عام 2023، ارتفع مؤشر الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا بنسبة 5.6%، كما توقعت الحكومة ارتفاعه بنسبة 5% في عام 2024.

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