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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد انتهاء فترة التوقف الدولي .شاهد .محمد صلاح من تدريبات ليفربول

صدى البلد

نشر الاعلامي مجدي عبد الغني صورة من تدريبات نجم ليفوبول محمد صلاح بعد انتهاء فترة التوقف الدولي .

وعلق مجدي عبد الغني علي الصورة قائلا : محمد صلاح من تدريبات ليفربول بعد انتهاء فترة التوقف الدولي .

وفقًا لتقارير صحفية، يفكر نادي ليفربول الإنجليزي في ضم النجم الأردني موسى التعمري، الذي يلعب في صفوف نادي مونبلييه ويمثل منتخب الأردن، كبديل محتمل للدولي المصري محمد صلاح.

 

وذكر موقع "أنفيلد ووتش" الإنجليزي أن إدارة ليفربول ترى في التعمري صفات مماثلة لصلاح، حيث يلعب على الجناح الأيمن ويمتاز بمهارات فنية عالية واستخدام القدم اليسرى.

 

ومع تعيين مارك هيوز كمدير رياضي جديد للفريق، لم يتضح بعد ما إذا كان ليفربول سيقدم عرضًا لضم التعمري في الوقت الحالي، خاصة مع انتظار الخطوات الأولى من هيوز التي قد تشمل تعيين مدرب جديد للفريق خلفًا ليورجن كلوب.

 

ومن المعروف أن التعمري لفت أنظار الأندية المختلفة بعد تألقه في كأس آسيا، حيث قاد منتخب الأردن للوصول إلى النهائي، ويُعرف بلقب "ميسي الأردن" بسبب موهبته ومهاراته البارزة في الملعب.

 

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