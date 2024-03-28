حالة الأرض في خطر.. لماذا سيتوقف الوقت في عام 2029؟

نعلم جميعًا أنه تتم إضافة يوم إضافي في شهر فبراير مرة كل أربع سنوات، وهو ما يُعرف بالسنة الكبيسة، ولكن كل بضع سنوات، تتم إضافة الثانية الكبيسة أيضًا، وعادةً ما يكون ذلك في نهاية شهر يونيو أو نهاية شهر ديسمبر.

وذلك لأن السرعة التي تدور بها الأرض حول محورها تتقلب قليلاً، مما يعني أن الدورة الكاملة لا تكون دائمًا يومًا واحدًا بالضبط، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



والآن، يدعو أحد العلماء في الولايات المتحدة إلى إزالة ثانية سلبية لأول مرة، فقد يقول البروفيسور دنكان أغنيو، عالم الجيوفيزياء في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، إن القفزة السلبية الثانية يجب أن تحدث في عام 2029 لحساب دوران الأرض بسرعة كبيرة، لكنه يحذر من أن هذا قد يؤدي إلى مشاكل غير مسبوقة للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.



فيما يقول البروفيسور “أغنيو” في ورقته البحثية الجديدة: "إن استقراء اتجاهات النواة والظواهر الأخرى ذات الصلة للتنبؤ باتجاه الأرض في المستقبل يوضح أن التوقيت العالمي المنسق (UTC) كما هو محدد الآن سيتطلب انقطاعًا سلبيًا بحلول عام 2029".

وأضاف:"سيشكل هذا مشكلة غير مسبوقة بالنسبة لتوقيت شبكة الكمبيوتر وقد يتطلب إجراء تغييرات في التوقيت العالمي المنسق (UTC) في وقت أبكر مما هو مخطط له".

يتم تعريف التوقيت العالمي المنسق (UTC) من خلال ساعات ذرية متطورة وفائقة الدقة حول العالم، والتي تدق بدقة وبشكل مستمر، ومع ذلك، فإن هذه الساعات الذرية لا تتوافق تمامًا مع التوقيت الشمسي المرصود، والذي يحدد الأيام تاريخيًا على أنها دورة واحدة للأرض.

يتغير الوقت الذي يستغرقه دوران كوكبي واحد بين الحين والآخر بسبب سحب القمر، مما يتسبب في انجراف النظامين الزمنيين بعيدًا عن بعضهما البعض.

منذ عام 1972، تمت إضافة الثانية الكبيسة 27 مرة، كان آخرها في عام 2016، ومع ذلك، يقال إن دوران الأرض يتسارع منذ عام 2020، ولا يتباطأ، ولذلك قد يلزم إزالة الثانية الكبيسة، بدلاً من إضافتها، في المستقبل، من أجل الحفاظ على تزامن التوقيت الشمسي المرصود مع الساعات.

الثانية الكبيسة "الموجبة" هي إضافة ثانية عندما يكون دوران الأرض بطيئًا للغاية، في حين أن الثانية الكبيسة "السالبة" هي إزالة ثانية عندما يكون دوران الأرض سريعًا جدًا.