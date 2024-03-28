مجلس قبائل سيناء ينظم إفطارا جماعيا دون طعام تضامنًا مع أهالينا في غزة

أكد الشيخ عبدالله جهامة، أحد مشايخ سيناء، أن مجلس القبائل سيقيم غدا أطول مائدة دون طعام تضامنا مع غزة، مشيرا إلى أن المائدة ستكون على ساحل البحر في العريش.

وقال عبدالله جهامة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، إنه سيتم تقديم 100 الف عبوة غذائية للأشقاء في غزة، خاصة بعد معاناتهم خلال هذا الشهر الكريم.

وتابع أحد مشايخ سيناء، أن أبناء مصر لم يتوانوا منذ بداية الأزمة في غزة على تقديم المساعدات الإنسانية، للاشقاء في غزة، والشعب المصر ي لا يتأخر عن غزة وفلسطين.