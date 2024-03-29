حزب حماة الوطن ببورسعيد ينتهي من فرش مسجد"دشوشة"

أعلن المهندس محمد سلامة امين عام حزب حماة الوطن بمحافظة بورسعيد ، أنه تم الإنتهاء من أعمال فرش مسجد دشوشة بمنطقة دشوشة بحي جنوب بورسعيد بفرش جديد من السجاد وذلك بمساحه 120 متر مربع هي مساحة المسجد ، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى يقوم به حزب حماة الوطن ببورسعيد

وقال زيدان عمارة أمين أمانة حي الجنوب إن أمانة الشباب بمحافظة بورسعيد برئاسة المهندس كريم الحمزاوي واشراف الاستاذ يوسف بدريه امين مساعد الشباب وبالاشتراك مع امانه شباب حي الجنوب برئاسة علي عمر قاموا بعمل حملة نظافة للمسجد ووضع الفرش الجديد بالمسجد.

وتوجه أهالي حي الجنوب فى بورسعيد والدكتور أحمد زغلف رئيس حي الجنوب بخالص الشكر لحزب حماة الوطن و المهندس محمد سلامه علي هذه الخطوة التي تعد استجابه فورية لأهالي الجنوب.

فرش مسجد بمنطقة دشوشة بحي جنوب بورسعيد ضمن مبادرة حماة وطن 1000283684 1000283711 1000283705 1000283693 1000283675 1000283678 1000283687 1000283699 1000283666 1000283708 1000283681 1000283669 1000283702 1000283696 1000283690

يذكر أن حزب حماة الوطن بمحافظة بورسعيد اطلق العديد من المبادرات خلال شهر رمضان الكريم من ضمنها شنط الخير الرمضانية للأسر الاولى بالرعاية وتدشين وإطلاق مبادرة افطار صائم لتوزيع الوجبات والمشروبات قبل الإفطار، بالإضافة الي مبادرة الطرق علي الابواب وتقديم وجبات السحور كما نفذ مبادرة “شباب الخير” بتوزيع ادوات نظافة علي المساجد وفرش بعض المساجد وعمل موائد رحمن