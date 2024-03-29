حزب حماة الوطن ببورسعيد ينتهي من فرش مسجد"دشوشة"

أعلن المهندس محمد سلامة امين عام حزب حماة الوطن بمحافظة بورسعيد ، أنه تم الإنتهاء من أعمال فرش مسجد دشوشة بمنطقة دشوشة بحي جنوب بورسعيد بفرش جديد من السجاد وذلك بمساحه 120 متر مربع هي مساحة المسجد ، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى يقوم به حزب حماة الوطن ببورسعيد
وقال زيدان عمارة أمين أمانة حي الجنوب إن أمانة الشباب بمحافظة بورسعيد برئاسة المهندس كريم الحمزاوي واشراف الاستاذ يوسف بدريه امين مساعد الشباب وبالاشتراك مع امانه شباب حي الجنوب برئاسة علي عمر قاموا بعمل حملة نظافة للمسجد ووضع الفرش الجديد بالمسجد.
وتوجه أهالي حي الجنوب فى بورسعيد والدكتور أحمد زغلف رئيس حي الجنوب بخالص الشكر لحزب حماة الوطن و المهندس محمد سلامه علي هذه الخطوة التي تعد استجابه فورية لأهالي الجنوب.
يذكر أن حزب حماة الوطن بمحافظة بورسعيد اطلق العديد من المبادرات خلال شهر رمضان الكريم من ضمنها شنط الخير الرمضانية للأسر الاولى بالرعاية وتدشين وإطلاق مبادرة افطار صائم لتوزيع الوجبات والمشروبات قبل الإفطار، بالإضافة الي مبادرة الطرق علي الابواب وتقديم وجبات السحور كما نفذ مبادرة “شباب الخير” بتوزيع ادوات نظافة علي المساجد وفرش بعض المساجد وعمل موائد رحمن