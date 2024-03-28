من الجمرك للحي الإماراتي.. محافظ بورسعيد: الانتهاء من إضاءة محور 30 يونيو

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن الانتهاء من أعمال زراعة أعمدة الإنارة العامة لإضاءة محور 30 يونيو بداية من جمرك 30 يونيو حتي التقاطع الخاص بالحي الإماراتي، وذلك لتيسير حركة السير ورفع كفاءة الإنارة العامة للمحور وحفاظاً على أرواح المواطنين.

وأشار محافظ بورسعيد إلى الانتهاء من اعمال زرع عدد من أعمدة الإنارة العامة لمحور 30 يونيو وحتى تقاطع الحي الإماراتي، وذلك لخدمة أهالي منطقة الحي الإماراتي.

تركيب أعمدة إضاءة على محور ٣٠ يونيو 1000283556 1000283561 1000283563 1000283555 1000283454 1000283451 1000283557 1000283460 1000283457

وأكد محافظ بورسعيد أن منطقة الحي الإماراتي تعد من المناطق السكنية الواعدة والتي تشهد طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد على استمرار رفع كفاءة الانارة العامة بكافة شوارع المحافظة، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لتحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لرفع كفاءة منظومة الطرق الإنارة العامة بمختلف مناطق المحافظة لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة .