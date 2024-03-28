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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من الجمرك للحي الإماراتي.. محافظ بورسعيد: الانتهاء من إضاءة محور 30 يونيو

تركيب أعمدة إضاءة
تركيب أعمدة إضاءة على محور ٣٠ يونيو

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن الانتهاء من أعمال زراعة أعمدة الإنارة العامة  لإضاءة  محور 30 يونيو بداية من جمرك 30 يونيو حتي التقاطع الخاص بالحي الإماراتي، وذلك لتيسير حركة السير ورفع كفاءة الإنارة العامة للمحور وحفاظاً على أرواح المواطنين.

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وأشار محافظ بورسعيد إلى الانتهاء من اعمال زرع عدد من أعمدة الإنارة العامة لمحور 30 يونيو وحتى تقاطع الحي الإماراتي، وذلك لخدمة أهالي منطقة الحي الإماراتي.

تركيب أعمدة إضاءة على محور ٣٠ يونيو

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وأكد محافظ بورسعيد  أن منطقة الحي الإماراتي تعد من المناطق السكنية الواعدة والتي تشهد طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد على استمرار رفع كفاءة الانارة العامة بكافة شوارع المحافظة، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لتحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لرفع كفاءة منظومة الطرق الإنارة العامة بمختلف مناطق المحافظة لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة .

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