محافظ بورسعيد: سوق الهنا إضافة جديدة لمنظومة الخدمات المقدمة لأهالي منطقة خديجة

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن بدء التشغيل التجريبي لسوق الهنا الحضاري المطور بمنطقة خديجة بحي الضواحى، تمهيدًا لافتتاحه لتلبيةً احتياجات المواطنين، وذلك بالتزامن مع أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة "خديجه ب"، في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وبناء أسواق حضارية جديدة تتناسب مع جهود التنمية التى تشهدها المحافظة في كافة المجالات.

و أكد محافظ بورسعيد ان سوق الهنا الحضاري الجديد، أحد أبرز المشروعات الخدمية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحي الضواحي، والذي يقام على مساحة ١٧٠٠م٢،و يضم 76 محلا تجاريا، و 15 محلا استثماريا، لنقل كافة الباعة الجائلين من الشوارع المحيطة وتسكينهم في السوق المطور لتحقيق الانضباط في الشوارع وتسهيل حركة المرور ومواجهة الإشغالات .

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وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم الانتهاء من نقل وتسكين كافة الباعة الجائلين أصحاب الاحقيات بسوق الهنا الحضاري المطور بمنطقه خديجه بحي الضواحى ،و اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال التشغيل التجريبي للسوق والبدء في ممارسه النشاط التجاري للمحال التى تسكينها ،وذلك للقضاء على الأسواق العشوائية وتسكين الباعة الجائلين بوحدات آمنة كاملة المرافق.

و أشار محافظ بورسعيد إلى أنّ السوق المطور يتضمن العديد من الأنشطة لبيع الخضروات والفاكهة والسلع والمواد الغذائية والأسماك واللحوم والمنتجات المتنوعة لتوفير احتياجات المواطنين وحفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع الحى ومواجهة العشوائيات ومخالفات الإشغالات ،مؤكدا علي تنظيم الأنشطة داخل السوق بما يتناسب مع احتياجات المواطنين .