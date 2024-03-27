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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور الغضبان وعبد الله.. محلب يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة شرق بورسعيد الأهلية

الغضبان جامعة شرق
الغضبان جامعة شرق بورسعيد تعُد إحدى جامعات الجيل الرابع

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس أمناء جامعة شرق بورسعيد الأهلية، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد والبحر الأحمر السابق، والدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس وعدد من قيادات التعليم ببورسعيد. 

وأوضح محافظ بورسعيد أن الجامعة تعُد إحدى جامعات الجيل الرابع التي تهتم بالتميز في التعليم والبحث العلمي، وتم إنشاؤها بتكلفة تقديرية بلغت 5 مليارات جنيه، وتقع على مساحة 44 فدانًا.

وتوجه محافظ بورسعيد بالشكر لمجلس أمناء جامعة شرق بورسعيد الأهلية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مؤكدا أن الجامعة حققت نجاحا ملحوظا، وأصبحت تجذب الدارسيين من أنحاء مصر.

وأشاد بما تقدمه الجامعة من برامج تعليمية متخصصة على أعلى مستوى.

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ولفت إلى أن جامعة شرق بورسعيد الأهلية تقع في إحدى المدن الواعدة بشرق بورسعيد،  والتى تم إنشاؤها تماشيا مع خطة الدولة نحو التوسع فى المجتمعات العمرانية لاستيعاب المشروعات السكنية والقومية الجديدة التى تقوم بها الدولة تحقيقا لخطة التنمية المستدامة فى جميع الاتجاهات.

ونوه لأهمية  تعاون الشباب مع الدولة لاستكمال الإنجاز، وذلك بتعمير وتنمية مدينة السلام الجديدة.

الغضبان جامعة شرق بورسعيد تعُد إحدى جامعات الجيل الرابع

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وتتضمن جامعة شرق بورسعيد 8 كليات في 3 قطاعات بإجمالي 23 برنامجًا، ففي قطاع الهندسة والعلوم الفيزيقية (كلية الهندسة، كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات)، وفي قطاع الطب والعلوم الحيوية (كلية الطب، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية)، وفي قطاع الفنون والعلوم الإنسانية (كلية علوم الأعمال، كلية الآداب) وتتكون من (مبنى إدارة الجامعة، و2 مبنى علوم هندسية، ومبنى طب بشري، ومبنى صيدلة، ومبنى أسنان، ومبنى المعامل، و2 مبنى للورش، وسيتم إنشاء 6 مبانٍ مُستقبلية)، فضلاً عن البوابات الرئيسة والفرعية والمرافق والشبكات العامة.

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