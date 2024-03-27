ميناء بورسعيد السياحي يستقبل 364 سائحا| تفاصيل

استقبل ميناء بورسعيد السياحى السفينة السياحية “HAMBURG” القادمة من ميناء العقبة، وعلى متنها 233 سائحا و131 من أفراد طاقم البحارة من مختلف الجنسيات، ضمن رحلات سياحة "اليوم الواحد".

ومن المقرر أن يصعد على متن السفينة 79 سائحا قادمين من مدينةالسويس، حيث يتم تنظيم رحلات داخلية للسائحين للتعرف على معالم مدينة بورسعيد والسير فى شوارعها.

وقد غادرت السفينة الميناء لاستكمال رحلتها البحرية إلى قبرص.

جدير بالذكر أن السفينة السياحية التى وصلت ميناء بورسعيد تم بناؤها عام 1997 فى ألمانيا مملوكة لشركة “كونتى”، يسمح جسمها الصغير نسبيا بعبور البحيرات العظمى فى أمريكا الشمالية وتبلغ سرعتها 16 عقدة، تتكون من 6 طوابق تتسع لأكثر من 420 راكبا و170من طاقم البحارة وبها أماكن للترفيه ونادٍ رياضى ومسبح.

ميناء بورسعيد السياحي يستقبل 364 سائح 1000282955 1000282958 1000282961 1000282964 1000282967



وفي هذا الصدد، تم التنسيق بين جميع الجهات المعنية بميناء بورسعيد السياحي لتسهيل عملية دخول السفينة إلى الميناء وتسهيل حركة صعود الركاب من وإلى الرصيف.

يأتي ذلك في إطار حركة تنشيط السياحة البحرية، ما يعكس ثقة التوكيلات الملاحية فى موانئ بورسعيد المطلة على البحرين المتوسط وجاهزيتها لاستقبال جميع أنواع السفن السياحية.