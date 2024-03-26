محافظا بورسعيد الحالى والأسبق يتفقدان عددا من إدارات الديوان العام المطورة

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، يرافقه اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر وبورسعيد الأسبق ، اليوم الثلاثاء، عدداً من إدارات الديوان العام المطورة ، رافقهما الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ وعدد من مديرى إدارات الديوان العام.

وشملت جولة اللواء عادل الغضبان واللواء أحمد عبد الله ، عدد من الإدارات المستحدثة بالديوان العام، وايضا الإدارات التي تم تطويرها و تزويدها بالإمكانيات التكنولوجية و الرقمية الحديثة والمتطورة .

وتابع اللواء عادل الغضبان واللواء أحمد عبد الله ، سير العمل داخل عدد من الإدارات المطورة خلال جولتهما .

كما التقى المحافظان الموظفين و تبادلا الحديث معهم حول ما شهده الديوان من تطور غير مسبوق و مدى تأثيره على الارتقاء بمستوى الموظفين و سرعة إنجاز المهام و ايضا تطور الخدمة المقدمة للمواطن.

محافظ بورسعيد يستعرض خطة التطوير الشاملة التي شهدها الديوان العام 1000282597 1000282603 1000282609 1000282591 1000282606 1000282600 1000282618 1000282585 1000282612 1000282588 1000282594 1000282615 1000282621

وفي ختام الجولة التفقدية أشاد اللواء أحمد عبد الله ، بالانجازات التي حققتها محافظة بورسعيد في مجال التحول الرقمي وخاصة من مجالات تقديم الخدمات للمواطنين.

كما أشاد بالديوان العام للمحافظة والذى يجمع بين التطور في أسلوب العمل والإمكانات التكنولوجية الحديثة بالإضافة للكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على أعلي مستوي والتي تتمتع بالكفاءة والمهارة اللازمة.