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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظا بورسعيد الحالى والأسبق يتفقدان عددا من إدارات الديوان العام المطورة

محافظ بورسعيد يستعرض
محافظ بورسعيد يستعرض خطة التطوير الشاملة التي شهدها الديوان

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، يرافقه اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر وبورسعيد الأسبق ، اليوم الثلاثاء، عدداً من إدارات الديوان العام المطورة ، رافقهما  الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ وعدد من مديرى إدارات الديوان العام.

وشملت جولة اللواء عادل الغضبان واللواء أحمد عبد الله ، عدد من الإدارات المستحدثة بالديوان العام، وايضا الإدارات التي تم تطويرها و تزويدها بالإمكانيات التكنولوجية و الرقمية الحديثة والمتطورة  .

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وتابع اللواء عادل الغضبان واللواء أحمد عبد الله ، سير العمل داخل عدد من الإدارات المطورة خلال جولتهما .

كما التقى المحافظان الموظفين و تبادلا الحديث معهم حول ما شهده الديوان من تطور غير مسبوق و مدى تأثيره على الارتقاء بمستوى الموظفين و سرعة إنجاز المهام و ايضا تطور الخدمة المقدمة للمواطن.

محافظ بورسعيد يستعرض خطة التطوير الشاملة التي شهدها الديوان العام

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وفي ختام الجولة التفقدية أشاد اللواء أحمد عبد الله ، بالانجازات التي حققتها محافظة بورسعيد في مجال التحول الرقمي وخاصة من مجالات تقديم الخدمات للمواطنين.

كما أشاد بالديوان العام للمحافظة والذى يجمع بين التطور في أسلوب العمل والإمكانات التكنولوجية الحديثة بالإضافة للكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على أعلي مستوي والتي تتمتع بالكفاءة والمهارة اللازمة.

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