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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع كسرى ..صور

محافظ بورسعيد : استمرار
محافظ بورسعيد : استمرار أعمال تطوير و رفع كفاءة شارع كسرى

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، عن استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع كسري بداية من الأمين حتى ميدان ستالنجراد، بنطاق حي المناخ، و ذلك ضمن خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظة للارتقاء بجميع الطرق والمحاور ورفع كفاءتها بما يتوازى مع أعمال التنمية التي تشهدها أنحاء المحافظة

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وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطريق شملت أعمال الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية، وتوسعة الطريق ورفع كفاءة الجزيرة الوسطي للشارع، بالإضافة إلى فتح الشوارع الجانبية المطلة علي الشارعين، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، ورفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقة، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، ورفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات.

محافظ بورسعيد : استمرار أعمال تطوير و رفع كفاءة شارع كسرى

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ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الإنتهاء من أعمال تطوير الشارع وفقاً لخطة زمنية محددة، لرفع كفاءة منظومة الطرق وتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لجميع أحياء المحافظة.

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