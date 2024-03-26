محافظة بورسعيد تنظم حفل إفطار جماعي بحضور رجال الدين الإسلامي والمسيحي| صور

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين ، في حفل الإفطار الجماعي ، الذي نظمته محافظة بورسعيد في منتجع هلنان بورفؤاد ، والذي شارك فيه جميع طوائف المجتمع البورسعيدي ، من رجال الدين الإسلامي و المسيحي و القيادات التنفيذية والأمنية و العسكرية و الأحزاب و أعضاء مجلس الشيوخ و النواب و المديريات و الأحياء ومدينة بورفؤاد و مديري الإدارات ، و المجتمع المدني والاندية وبحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد والبحر الأحمر الاسبق والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ وقائد الفرقة ١٨ والفرقة ٨
وأكد محافظ بورسعيد ، أن الهدف من حفل الإفطار هو تعزيز العلاقات الاجتماعية بين جميع أطياف المجتمع البورسعيدي ، وخلق أجواء أسرية تعكس الترابط و المحبة بين جميع أبناء المحافظة
وجدد محافظ بورسعيد تهنئته لجموع أبناء المحافظة ، بمناسبة شهر رمضان المعظم ، متمنيا أن ينعاد ظائما على مصر وابنائها في خير ورخاء ، وأن يديم المحبة و الترابط والوحدة بين أبناء المحافظة ، والتي تجلت اليوم في أبهى صورها بمشاركة الإخوة المسحيين في حفل الإفطار الجماعي .
وأكد محافظ بورسعيد علي أن تلك المناسبات تعمل على توطيد أواصر المحبة والتعاون ، و سادت أجواء من المحبة و الترابط بين الحضور خلال حفل الإفطار الجماعي
كما حرص محافظ بورسعيد على التقاط الصور التذكارية مع الحاضرين و الذين قدموا التهنئة لمحافظ بورسعيد
كما توجهو بالشكر لمحافظ بورسعيد لحرصه على إقامة الحفل الرمضاني الذي يجمع جميع فئات المجتمع البورسعيدي