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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة بورسعيد تنظم حفل إفطار جماعي بحضور رجال الدين الإسلامي والمسيحي| صور

لتوطيد اواصر الترابط
لتوطيد اواصر الترابط حفل إفطار جماعى فى بورسعيد

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين ، في حفل الإفطار الجماعي ، الذي نظمته محافظة بورسعيد في منتجع هلنان بورفؤاد ، والذي شارك فيه جميع طوائف المجتمع البورسعيدي ، من رجال الدين الإسلامي و المسيحي و القيادات التنفيذية والأمنية و العسكرية و الأحزاب و أعضاء مجلس الشيوخ و النواب و المديريات و الأحياء ومدينة بورفؤاد و مديري الإدارات ، و المجتمع المدني والاندية وبحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد والبحر الأحمر الاسبق والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ وقائد الفرقة ١٨ والفرقة ٨

وأكد محافظ بورسعيد ، أن الهدف من حفل الإفطار هو تعزيز العلاقات الاجتماعية بين جميع أطياف المجتمع البورسعيدي ، وخلق أجواء أسرية تعكس الترابط و المحبة بين جميع أبناء المحافظة

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وجدد محافظ بورسعيد تهنئته لجموع أبناء المحافظة ، بمناسبة شهر رمضان المعظم ، متمنيا أن ينعاد ظائما على مصر وابنائها في خير ورخاء ، وأن يديم المحبة و الترابط والوحدة بين أبناء المحافظة ، والتي تجلت اليوم في أبهى صورها بمشاركة الإخوة المسحيين في حفل الإفطار الجماعي .

لتوطيد اواصر الترابط حفل إفطار جماعى فى بورسعيد

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وأكد محافظ بورسعيد علي أن تلك المناسبات تعمل على توطيد أواصر المحبة والتعاون ، و سادت أجواء من المحبة و الترابط بين الحضور خلال حفل الإفطار الجماعي 

كما حرص محافظ بورسعيد على التقاط الصور التذكارية مع الحاضرين و الذين قدموا التهنئة لمحافظ بورسعيد

كما توجهو بالشكر لمحافظ بورسعيد لحرصه على إقامة الحفل الرمضاني الذي يجمع جميع فئات المجتمع البورسعيدي

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