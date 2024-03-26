محافظة بورسعيد تنظم حفل إفطار جماعي بحضور رجال الدين الإسلامي والمسيحي| صور

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين ، في حفل الإفطار الجماعي ، الذي نظمته محافظة بورسعيد في منتجع هلنان بورفؤاد ، والذي شارك فيه جميع طوائف المجتمع البورسعيدي ، من رجال الدين الإسلامي و المسيحي و القيادات التنفيذية والأمنية و العسكرية و الأحزاب و أعضاء مجلس الشيوخ و النواب و المديريات و الأحياء ومدينة بورفؤاد و مديري الإدارات ، و المجتمع المدني والاندية وبحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد والبحر الأحمر الاسبق والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ وقائد الفرقة ١٨ والفرقة ٨

وأكد محافظ بورسعيد ، أن الهدف من حفل الإفطار هو تعزيز العلاقات الاجتماعية بين جميع أطياف المجتمع البورسعيدي ، وخلق أجواء أسرية تعكس الترابط و المحبة بين جميع أبناء المحافظة

وجدد محافظ بورسعيد تهنئته لجموع أبناء المحافظة ، بمناسبة شهر رمضان المعظم ، متمنيا أن ينعاد ظائما على مصر وابنائها في خير ورخاء ، وأن يديم المحبة و الترابط والوحدة بين أبناء المحافظة ، والتي تجلت اليوم في أبهى صورها بمشاركة الإخوة المسحيين في حفل الإفطار الجماعي .

لتوطيد اواصر الترابط حفل إفطار جماعى فى بورسعيد 1000282402 1000282411 1000282428 1000282429 1000282435 1000282387 1000282423 1000282427 1000282431 1000282425

وأكد محافظ بورسعيد علي أن تلك المناسبات تعمل على توطيد أواصر المحبة والتعاون ، و سادت أجواء من المحبة و الترابط بين الحضور خلال حفل الإفطار الجماعي

كما حرص محافظ بورسعيد على التقاط الصور التذكارية مع الحاضرين و الذين قدموا التهنئة لمحافظ بورسعيد

كما توجهو بالشكر لمحافظ بورسعيد لحرصه على إقامة الحفل الرمضاني الذي يجمع جميع فئات المجتمع البورسعيدي