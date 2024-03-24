بحضور محافظ بورسعيد.. حفل سحور جماعي للاعبي المصري والجهاز الفني

نظم مجلس إدارة النادي المصري حفل سحور جماعي للاعبي الفريق الأول للكرة، والجهاز الفني، بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

جاء السحور بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري وكذا مجلس الإدارة بالكامل وأيضًا الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق.



من جهته أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن حرصه على حضور هذا الحفل جاء من منطلق رغبته الأكيدة في توجيه الشكر للاعبي الفريق والجهاز الفني للنادى المصري على مجهوداتهم الكبيرة في الفترة الأخيرة والعروض الطيبة التي قدموها والتي نالت إشادة الجميع خاصة بعد نجاح الفريق في تصدر الدوري.

وأشاد محافظ بورسعيد كذلك بمجهودات مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي في سبيل تلبية كافة متطلبات الفريق بالشكل الذي يوفر الاستقرار الفني والإداري.



فيما وجه كامل أبو علي الشكر للواء عادل الغضبان على تلبية سيادته لدعوة المجلس ، معربًا عن سعادته الغامرة بتشريفه لهذا الحفل والذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على دعمه الكامل للقلعة الخضراء.



بحضور محافظ بورسعيد ورئيس النادى المصري حفل سحور جماعي للاعبي الفريق والجهاز 1000281706 1000281712 1000281700 1000281694 1000281709 1000281703 1000281697 1000281690

بينما أعرب الكابتن علي ماهر عن سعادته التامة بتنظيم مجلس إدارة النادي المصري لهذا الحفل بحضور اللواء عادل الغضبان مؤكدًا أن دعم الجميع داخل بورسعيد لفريق المصري يدفع بالجميع لبذل قصارى الجهد من أجل تحقيق طموحات جماهير بورسعيد بالمنافسة على كافة البطولات التي يشارك بها الفريق.



كان الفريق قد أدى مرانه اليومي في الثامنة مساء اليوم على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته أمام الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها في الأول من أبريل المقبل، علما بأن الفريق ينتظم في معسكر مغلق بالقاهرة حاليا وهو الأمر الذي دفع بمجلس الإدارة لإقامة هذا الحفل بالقاهرة لعدم الاخلال بالبرنامج التدريبي للفريق.