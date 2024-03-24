محافظ بورسعيد يشارك رواد مسجد المجمع الإسلامي بتعاونيات الزهور صلاة التراويح

أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، صلاة التراويح بمسجد، المجمع الإسلامي بتعاونيات الزهور، بحضور حشد من أبناء المحافظة.
أشار محافظ بورسعيد إلى حرصه على مشاركة المواطنين أداء صلاة التراويح، وذلك منذ بداية شهر رمضان المعظم يوميا بمسجد مختلف من مساجد المحافظة ، متمنيا أن يعاد الشهر الكريم على مصرنا في خير ورخاء وامان.
و عقب الصلاة ، حرص محافظ بورسعيد على الاستماع لآراء المواطنين حول أعمال التطوير التي تشهدها محافظة بورسعيد و تطلعاتهم لمزيد من التنمية والتطوير ، كما تحدث محافظ بورسعيد مع عدد من المواطنين حول عدد من الموضوعات التي تهم المواطن البورسعيدي .