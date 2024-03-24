أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، صلاة التراويح بمسجد، المجمع الإسلامي بتعاونيات الزهور، بحضور حشد من أبناء المحافظة.

أشار محافظ بورسعيد إلى حرصه على مشاركة المواطنين أداء صلاة التراويح، وذلك منذ بداية شهر رمضان المعظم يوميا بمسجد مختلف من مساجد المحافظة ، متمنيا أن يعاد الشهر الكريم على مصرنا في خير ورخاء وامان.

محافظ بورسعيد يشارك رواد مسجد المجمع الإسلامي بتعاونيات الزهور صلاة التراويح 1000282085 1000282091 1000282082 1000282094 1000282100 1000282106 1000282079 1000282088 1000282097 1000282103

و عقب الصلاة ، حرص محافظ بورسعيد على الاستماع لآراء المواطنين حول أعمال التطوير التي تشهدها محافظة بورسعيد و تطلعاتهم لمزيد من التنمية والتطوير ، كما تحدث محافظ بورسعيد مع عدد من المواطنين حول عدد من الموضوعات التي تهم المواطن البورسعيدي .