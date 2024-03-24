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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بحضور جماهيري كبير.. ثقافة بورسعيد تطلق ليالي رمضان على أنغام السمسمية

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة، افتتح فرع ثقافة بورسعيد فعاليات ليالي رمضان الثقافية و الفنية على أنغام السمسمية وسط حضور جماهيري غفير ملأ بهو قصر الثقافة.

تضمنت الفعاليات افتتاح معرض "أجواء رمضانية"، ضم عددا من اللوحات المتنوعة التى جسدت أجواء رمضان بقاعة المعارض.

أعقب ذلك محاضرة عن المرأة بمناسبة عيد الأم ألقاها الإعلامي محمد خضير، تلاها أمسية للشاعر أسامة عبد العزيز ألقى بها مجموعة من قصائد شعر العامية.

وقدمت فرقة بورسعيد للآلات الشعبية بقيادة الفنان محمود غندر، عددا من أغاني تراث السمسمية البورسعيدية، كما قدم الفنان إسلام الجنيدي فقرة التنورة والتى حازت إعجاب الجمهور.

كما شهد الافتتاح عرضا فنيا لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة محمد صالح، وقدمت باقة متنوعة من الفقرات والاستعراضات المعبرة عن الفلكلور البورسعيدي، واختتمت الليلة مع فرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد عشري باستعراض "يا بورسعيد يا بلدي".

جاء ذلك بحضور الشاعر السيد السمري مدير القصر والفنان محمد حافظ رئيس نادى التذوق البصري، ونخبة من الفنانين، وجمهور بورسعيد.

فعاليات الليالي تنظم بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بور سعيد برئاسة د. جيهان الملكي، ضمن برنامج مكثف لهيئة قصور الثقافة في "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

وأطلقت قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.

ليالي رمضان الثقافية والفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني قصر الثقافة

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