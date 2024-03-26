عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه باستمرار أعمال إزالة التعديات والمخالفات على أملاك الدولة| صور

محافظ بورسعيد يوجه
محافظ بورسعيد يوجه باستمرار أعمال إزالة التعديات والمخالفات

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بمواصلة تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بجنوب بورسعيد ، وبصفة خاصة التعديات الواقعة على شريط المعاهدة بالجنوب،  والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة. 
 

محافظ بورسعيد يوجه باستمرار أعمال إزالة التعديات والمخالفات على أملاك الدولة

1000282552
1000282552
1000282558
1000282558
1000282570
1000282570
1000282555
1000282555
1000282549
1000282549


جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية ، لمتابعة موقف العمل في ملف إزالة التعديات بجنوب بورسعيد ، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام ، و رئيس حي الجنوب الأستاذ احمد زغلف ، والجهات المختصة بأعمال الإزالة .

محافظة بورسعيد تنظم حفل إفطار جماعي بحضور رجال الدين الإسلامي والمسيحي| صور

الزيادة الجديدة في تعريفة مواصلات بورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة  ، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية.  وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات ،  وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمر ة لهذا الملف

بورسعيد التعديات على أملاك الدولة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد ممتلكات الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

أحمد طنطاوي داخل المحكمة في اتهام مدير حملته بتزوير توكيلات الترشح للرئاسة.. شاهد

اعترافات سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: شوفتها بتتقلب على الطريق

اليوم.. أتوبيسات بالمجان ومد ساعات عمل القطار الكهربائي لتسهيل حضور مباراة مصر وكرواتيا

انفراد.. ماذا حدث بين عدلي القيعي ورئيس نادي بيراميدز؟ المحكمة تكشف التفاصيل

مكنتش عايز أعمل كده.. الكشف عن لغز إنهاء محفظ القرآن حياته بسوهاج

موضوعات متعلقة

محافظة بورسعيد تنظم حفل إفطار جماعي بحضور رجال الدين الإسلامي والمسيحي| صور

محافظ بورسعيد يشارك رواد مسجد المجمع الإسلامي بتعاونيات الزهور صلاة التراويح

بحضور محافظ بورسعيد.. حفل سحور جماعي للاعبي المصري والجهاز الفني

محافظ بورسعيد يتفقد الميناء البري لمتابعة العمل بعد تحريك أسعار الوقود.. صور

الزيادة الجديدة في تعريفة مواصلات بورسعيد

الغضبان: مشروع التأمين الصحي الشامل أعظم انجازات الدولة ببورسعيد

مبادرة «حدائق بلا أسوار».. تصل أمل الشرق فى بورسعيد

محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع " طرح البحر ٢"

ترشيحاتنا

كان بيجددلها الباقة.. موظف بشركة اتصالات يبتز فتاة أجنبية بصورها الخاصة

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل بسبب حرب غزة

أتربة ورمال.. تحول مفاجئ في حالة الطقس| والأرصاد تكشف تفاصيل الموجة الحارة

الأونروا: ندعو إسرائيل لإلغاء قرار منع وصول المساعدات إلى غزة

هنية: قرار مجلس الأمن مؤشر على عزلة غير مسبوقة للاحتلال الإسرائيلي

صدع كبير.. وزير الدفاع الصهيوني يوجه بعدم التعاون مع نتنياهو| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين طافش تثير الجدل بالأحمر الناري| شاهد

خورشيد باشا.. قاد جيش العثمانيين وكره محمد على ومات مسموما

مكنتش عايز أعمل كده.. الكشف عن لغز إنهاء محفظ القرآن حياته بسوهاج

بدون أدوية .. علاج يخلصك من الإمساك المزمن نهائيا

فيديو

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

تراجع الذهب وتفاصيل السعر الرسمي للدولار اليوم .. فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ