قصر ياسر جلال ديكور وليس حقيقي..مدير تصوير مسلسل جودر يوضح كواليس خفية

قال تيمور تيمور، مدير تصوير مسلسل جودر، إن أماكن التصوير الرائعة من تنفيذ مهندس ديكور المهندس "أحمد فايز" كان لي الشرف أن اعمل معه لأول مرة، ولكن الديكورات ليس لها علاقة بالقصور الفخمة.



وأضاف « تيمور» خلال لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" التي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن قصر الفنان "ياسر جلال" ديكور وليس حقيقي، وقاعة الحكم ديكور أيضاً.





وأشار مدير تصوير مسلسل جودر، إلى أن الجناين التي تم التصوير فيها موجودة في القناطر والفيوم، منوه إلى أن بلدنا رائعة جداً وبها الكثير من المناطق التي تصلح للتصوير ولكل شئ.



